Perquisition et changement de serrures de la maison de la fille aînée de Rached Ghannouchi

Soumaya Ghannouchi, fille du chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé, dans une vidéo postée, ce mercredi 3 mai 2023, que la police a forcé la maison de sa sœur, qui se trouve à côté de la demeure familiale, munie d’une caméra dans le but de perquisitionner les lieux.

Elle a précisé que sa sœur et son mari vivent à l’étranger et que les agents auraient pu s’adresser à la famille pour obtenir les clés et présenter un mandat de perquisition en bonne et due forme, ce qui n’a pas été fait.

« Ils ont tenu à mener cette opération sans témoins et cela soulève de nombreux doutes. Les voisins nous ont dit qu’ils sont restés dans la maison près d’une heure et demi. On ne sait pas ce qu’ils ont fait et si on cherche à lui coller une affaire comme ils n’ont rien trouvé chez son père. Quand ils sont sortis, ils transportaient des sacs remplis de papiers et de cahiers et ils ont changé la serrure de la porte (…) c’est un comportement de voyous » a poursuivi Soumaya Ghannouchi.

« Ce régime croit en ses propres mensonges, croit les Memine Ksouri, pense que nous cachons un trésor apparemment (…) qu’ils fouillent chez nous, ils ne trouveront ni or ni trésor, que des papiers et des livres » a-t-elle conclu.

Plus tôt dans la journée, l’ancienne ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ancienne élue et membre du mouvement Ennahdha, Saida Ounissi, a indiqué qu'un raid policier a visé le domicile de ses parents. L'ancienne ministre a indiqué que des policiers ont forcé la porte du domicile de ses parents, lui ont demandé sa carte d’identité nationale et ont interrogé les autres voisins.

"La maison de mes parents a été perquisitionnée et la porte a été cassée sans aucun mandat de la part de policiers en civil qui ont voulu arrêter l’un des voisins pour faire pression sur nous", a-t-elle écrit sur Twitter.

Le leader d'Ennahdha a été arrêté à son domicile le 17 avril 2023, la nuit du 26 au 27e jour du mois saint de ramadan.

Le juge d’instruction du 33e bureau près le Tribunal de première instance de Tunis a émis, tôt dans la matinée du jeudi 20 avril 2023, un mandat de dépôt contre Rached Ghannouchi après neuf heures d’audition et de plaidoiries.

M.B.Z