Le domicile des parents de Saida Ounissi fait l'objet d'un raid policier

L’ancienne ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ancienne élue et membre du mouvement Ennahdha, Saida Ounissi, a publié plusieurs tweets évoquant une campagne de diffamation la visant et un raid policier ayant visé le domicile de ses parents.

Saida Ounissi a indiqué, à la date du 3 mai 2023, sur son compte Twitter qu’une rumeur circulant sur les réseaux sociaux l’accuse d’avoir détourné 240 millions de dinars. Elle a expliqué, par la suite, que Wafa Chedhli avait lancé cette rumeur en affirmant qu’il s’’agissait de fonds versés au ministère de l’Emploi par l’Union européenne.





Saida Ounissi a également indiqué que des policiers ont forcé la porte du domicile de ses parents. Elle a été informée de la chose par un voisin ayant décrit des policiers en civil. Les policiers lui ont demandé sa carte d’identité nationale et ont interrogé les autres voisins également. Elle a affirmé que le domicile a été illégalement perquisitionné.

« La maison de mes parents a été perquisitionnée et la porte a été cassée sans aucun mandat de la part de policiers en civil qui ont voulu arrêter l’un des voisins pour faire pression sur nous.

Le destin fait que ma mère est en ce moment en Tunisie, elle est rentrée avant-hier pour enterrer ma tante allah yar7amha. Elle n’était heureusement pas à la maison au moment de la perquisition », a-t-elle écrit.

Saida Ounissi a affirmé être extrêmement sereine. Elle a affirmé qu’il n’y avait pas de preuve de corruption et que son bilan à la tête du ministère était, selon ses dires « 100% clean ».









