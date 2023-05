Photo du jour : le trio de la liberté de la presse

En ce 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse et à un moment où le classement RSF de la Tunisie en matière de respect des libertés de la presse régresse de la 72e place en 2020 à la 121e place en 2023, un hommage doit être rendu à ce trio de l’émission Midi Show sur Mosaïque FM.

Zyed Krichen et Haythem El Mekki entourant Elyes Gharbi, et habituellement accompagnés de Gihene Silini, font partie des quelques dizaines de journalistes qui continuent encore à respecter leur auditoire.

Contrairement à la majorité des journalistes, spécialement ceux des médias publics, ce trio ne s’est pas laissé intimider par le régime de Kaïs Saïed et son décret 54 liberticide, ni même par l’arrestation depuis près de trois mois, de leur directeur Noureddine Boutar (au fond sur l’image).

Leur liberté de ton, leur défense des droits et des libertés, leur respect religieux de la déontologie ont fait que leur émission demeure la plus suivie du paysage audiovisuel tunisien avec plus d’un million d’auditeurs, cinq jours par semaine.

Ils ne cherchent ni reconnaissance, ni gratification, ils cherchent juste à transmettre une information juste et une analyse pertinente. Ils le font avec brio et c’est exactement ce que l’on demande aux journalistes.

À tous les confrères, notamment du privé, bonne fête de la presse.

R.B.H