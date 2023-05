Qu'est ce qu'on sait sur Arcturus, nouveau variant du Covid ?

Depuis janvier 2023, un nouveau variant appelé Arcturus (XBB.1.16) a été identifié. Il est considéré comme une descendance d'Omicron. Bien que la majorité des cas aient été détectés en Inde jusqu'à présent, sa prévalence est en constante augmentation aux États-Unis, en Europe, en Australie et au Japon ces dernières semaines. Selon le centre de recherche américain "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)", Arcturus représente environ 12 % des nouveaux cas confirmés de Covid-19 aux États-Unis, mais des médecins américains appellent à la vigilance.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié XBB.1.16 de "variant d'intérêt" la semaine dernière, car il continue de se propager et de rivaliser avec d'autres variants. Lors d'une conférence de presse le 29 mars 2023, Dr Maria Van Kerkhove, responsable technique de l'OMS pour le Covid-19, a déclaré : « Il est en circulation depuis quelques mois. Nous n'avons pas constaté de changement de gravité chez les individus ou dans les populations, mais c'est pourquoi nous avons mis en place ces systèmes. Il a une mutation supplémentaire dans la protéine de pointe, qui, dans les études de laboratoire, montre une infectiosité accrue ainsi qu'une potentialité accrue de pathogénicité ».

XBB.1.16 gagne du terrain sur la souche précédemment dominante, XBB.1.5, dans plusieurs pays en raison de sa transmissibilité accrue, probablement due à sa capacité à échapper à la détection immunitaire dans le corps. Des chercheurs américains ont suggéré que ce variant ne pourrait pas se propager si rapidement sans une échappatoire immunitaire.

Les premières études indiquent que le variant pourrait avoir deux mécanismes de survie. Le premier est d'être plus contagieux et d'échapper à l'immunité contre les infections ou les vaccinations précédentes, tandis que l'autre est de devenir plus mortel, bien que cela soit peu probable, selon les chercheurs américains. XBB.1.16 ne semble pas rendre les gens plus malades que les précédentes souches d'Omicron, et il n'y a pas, pour le moment, de symptômes ou de gravité différents associés à cette variante.

Les symptômes d'Arcturus sont pratiquement identiques à ceux du Covid-19, tels que la toux, une fièvre élevée ou encore un écoulement nasal. Cependant, certains cas ont signalé des démangeaisons aux yeux accompagnées d'une rougeur de la conjonctive et d'une paupière collante. Certains ont également développé une conjonctivite, également connue sous le nom d'œil rose, qui est une inflammation de la conjonctive. Les symptômes de l'œil rose peuvent inclure des rougeurs, des démangeaisons, une sensation de brûlure, un larmoiement et une sensibilité à la lumière.

Les chercheurs indiens ont observé que le symptôme oculaire associé à Arcturus affecte principalement les enfants. Vipin Vashishtha, qui était responsable de la vaccination à l'Académie indienne de pédiatrie, a même décrit un phénotype infantile car les bébés et les jeunes enfants sont particulièrement touchés par la hausse des infections. Selon lui, cette conjonctivite non purulente n'a jamais été aussi répandue lors des épidémies précédentes.

R.A