Kaïs Saïed reçoit Ferid Belhaj

Imprimer





Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 2 mai 2023 après-midi à Carthage, le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-orient et l'Afrique du nord, Ferid Belhaj.

Cette rencontre a permis d’aborder les relations entre la Tunisie et la Banque mondiale ainsi que les projets financés par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et l'Association internationale de développement, notamment dans le domaine social, tels que la construction d'établissements éducatifs en général.

À cette occasion, le président de la République a souligné que l'État ne peut pas abandonner son rôle social, insistant sur le fait que le traitement de nombreuses questions nécessite aujourd'hui la mise en place de nouvelles visions prenant en considération en premier lieu le rôle de l'État en matière de droits fondamentaux tels que la santé, l'éducation, l’assistance sociale et d'autres services.

Le président de la République a rappelé que l'État doit éradiquer les inégalités sociales qui se sont creusées au cours des décennies passées et qui ont conduit à une crise économique et sociale plus profonde.





S.H