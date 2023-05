Météo Tunisie : des orages possibles dans le nord et la côte est

L'Institut national de la météorologie (INM), a indiqué, dans son dernier bulletin de ce mardi 2 mai 2023, que des orages restent localement possibles dans un certain nombre de délégations du nord et de la côte est du pays.

Dans le reste des régions, le temps sera nuageux. Des vents forts persistent près des côtes. Des bulletins d'alerte sont en vigueur pour la navigation et la pêche, et la mer est très agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures nocturnes varient entre 13°C et 18°C degrés dans le nord et dans le centre, et entre 18°C et 23°C degrés dans le sud du pays.

M.B.Z