Lassâad Mzah : il n’y a pas lieu de craindre une pénurie d’eau minérale

Le président de la Chambre syndicale de producteurs de boissons non-alcoolisées, Lassâad Mzah, a affirmé, dans une déclaration accordée mardi 2 mai 2023, à la Tap, que le stock d’eau minérale conditionnée suffit à combler la demande et qu’il n’y a pas de raison de craindre une quelconque pénurie.

Il a souligné que les rumeurs qui circulent sur la toile concernant le sujet sont infondées et émanent de parties mal intentionnées, précisant que le manque qui aurait pu être constaté dans le marché est probablement dû à une perturbation dans l’approvisionnement durant la période de vacances de l’Aïd Esseghir.

Il est à noter que le ministère du Commerce a appelé, dans un communiqué datant du 24 avril 2023, tous les acteurs du secteur du conditionnement et de la distribution de l’eau minérale à prendre un certain nombre de dispositions pour assurer la fluidité et la transparence dans la constitution du stock afin de faire face à une demande supplémentaire pendant la saison estivale.

M.B.Z