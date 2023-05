Le syndicat pose ses conditions pour lever la rétention des notes

Le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l'enseignement secondaire, Nabil Hamrouni, a indiqué, dans une déclaration accordée,mardi 2 mai 2023, à l’agence Tap, que la réunion de négociation avec le ministère a démarré ce matin.

Il a souligné que si des accords en faveur des revendications professionnelles du secteur sont trouvés, le syndicat compte lever la rétention des notes du premier et second trimestre quand l'instance administrative aura examiné les propositions et signé un procès-verbal d'accord.

Le responsable syndical a souligné que les exigences auprès du ministère de l'Éducation nationale concernent la mise en œuvre les dispositions de l'accord du 9 février 2019, ajoutant que la Fédération demande également l’augmentation des salaires des enseignants compte tenu de la détérioration du pouvoir d'achat, des prix élevés et de l'inflation, en plus de l'augmentation du budget du ministère de l'Éducation.

Rappelons que les syndicats de l’enseignement de base et secondaire avaient décidé la rétention et le blocage des notes, jusqu’à parvenir à un accord avec le ministère sur plusieurs points de litige.

L’Association tunisienne des parents d’élèves a appelé le président de la République, Kaïs Saïed, à intervenir pour mettre un terme à la rétention des notes opérée par le syndicat afin de garantir les meilleures conditions de déroulement de ce qui reste de l’année scolaire.

Le secrétaire général de la fédération de l'enseignement de base, Nabil Haouachi, avait affirmé que la Fédération exerce la rétention des notes pour l’administration seulement et permet aux élèves de consulter leurs notes tout en notant que l’affaire soulevée vise à déstabiliser le travail syndical.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait, pour sa part, souligné, que le système éducatif sera « radicalement réformé » dans tous les niveaux d’études avec une vision globale qui place le cadre enseignant au premier rang.

Kaïs Saïed a estimé la rétention et le blocage des notes décidés par le syndicat est une manœuvre inacceptable.

M.B.Z