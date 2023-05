UGTT, Attayar, visa Schengen ... Les 5 infos de la journée

Il est déjà 22 heures, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 1ermai 2023 :

L’UGTT célèbre la fête du Travail - Noureddine Taboubi : nous n’avons rien à vendre !

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) célèbre lundi 1er mai 2023 la fête du Travail. Les festivités ont démarré tôt dans la matinée avec un concert au palais des Congrès de Tunis en présence des membres du Bureau exécutif de l’organisation, de ses cadres et de ses adhérents ; drapeaux, pancartes et baguettes à la main. Prenant la parole, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a martelé : « Nous n’avons rien à vendre, nous n’avons rien à vendre, nous n’avons rien à vendre ! » et a appelé les travailleurs à reprendre la lutte après le petit répit durant le mois de ramadan.





Nabil Hajji élu secrétaire général d’Attayar

Au terme des travaux de son congrès électif, Attayar a élu Nabil Hajji secrétaire général en remplacement de Ghazi Chaouachi. Celui-ci a, rappelons-le, démissionné de son poste en décembre 2022.

Chkoundali : le manque de liquidité dans les banques nous mènera vers le scénario libanais

Le professeur universitaire en sciences économiques, Ridha Chkoundali, a présenté, lundi 1er mai 2023, sa lecture des indicateurs financiers publiés par la Banque centrale de Tunisie vendredi dernier. Il a mis en garde contre le manque de liquidité dans les banques qui serait provoqué par des retards de paiement du côté de l’État précisant qu’une telle situation plongerait la Tunisie dans un scénario similaire au scénario catastrophe que vit le Liban. « L’État n’a rien remboursé jusqu’à février 2023 », a-t-il indiqué expliquant que l’État se doit de rembourser neuf milliards de dinars environ. « C’est une catastrophe ! ».

La LTDH soutient Bassem Trifi dans sa décision de ne pas se présenter devant la brigade antiterroriste

Affirmant son soutien à son président, la LTDH a appelé Bassem Trifi à refuser de comparaître devant la brigade spéciale d’investigation sur les crimes terroristes et a condamné les procès politiques et d’opinion contre les politiciens, journalistes, activistes et militants des droits de l’Homme.

Visas – TLScontact s’exprime au sujet des intermédiaires pour l’obtention d’un rendez-vous

Une nouvelle polémique a éclaté la semaine dernière au sujet des demandes de visas Schengen. Outre les prestataires officiels des représentations diplomatiques en Tunisie – TLScontact, BLS International et Almaviva Services, … – de nouveaux intermédiaires sont apparus sur ce marché juteux ; les agences de voyages. Celles-ci proposent aux Tunisiens des rendez-vous « VIP » contre des frais de services exorbitant dépassant même ceux que les prestataires officiels affichent sur leurs sites.