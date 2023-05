Sami Tahri : la Tunisie a les moyens de sortir de la crise

Imprimer

Le porte-parole et secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a estimé, lundi 1er mai 2023, que la Tunisie avait les moyens de sortir de sa crise multidimensionnelle.

Faisant référence à l’initiative de sauvetage que l’UGTT a initiée depuis janvier avec ses partenaires – l’Ordre national des avocats (Onat), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’Homme (LTDH) et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) –, il a indiqué, dans une intervention sur France 24, que la Tunisie disposait de compétences, de ressources, de programmes et de visions pour sortir le pays de l’ornière en dépit des difficultés.

Sami Tahri est revenu, notamment, sur la rupture de communication entre le pouvoir en place et les parties sociales notant que l’UGTT avait mis en garde contre l’aggravation de la crise depuis 2019. Il a évoqué, dans ce sens, l’aboutissement incertain des négociations entre le gouvernement de Najla Bouden et le Fonds monétaire international (FMI) en raison de l’absence de transparence de la part de la Kasbah et la démarche unilatérale que le gouvernement avait adoptée dans l’élaboration du programme des réformes.

En janvier 2023, l’UGTT, l’Onat, la LTDH et le FTDES ont engagé les discussions autour d’une initiative de sauvetage. Baptisée « la Tunisie de l’avenir », selon le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, cette initiative devrait être présentée au président de la République une fois finalisée.

N.J.