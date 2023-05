Visas – TLScontact s’exprime au sujet des intermédiaires pour l’obtention d’un rendez-vous

Une nouvelle polémique a éclaté la semaine dernière au sujet des demandes de visas Schengen. Outre les prestataires officiels des représentations diplomatiques en Tunisie – TLScontact, BLS International et Almaviva Services, … – de nouveaux intermédiaires sont apparus sur ce marché juteux ; les agences de voyages. Celles-ci proposent aux Tunisiens des rendez-vous « VIP » contre des frais de services exorbitant dépassant même ceux que les prestataires officiels affichent sur leurs sites.

L’affaire a fait scandale sur la toile faisant réagir TLScontact qui gère les demandes de visas auprès de plusieurs pays de l’espace Schengen. Le directeur régional de TLScontact pour l’'Afrique du Nord, Bassem Missaoui, a apporté plusieurs détails à ce sujet lors d’une intervention téléphonique, lundi 1er mai 2023, sur Mosaïque FM.

Invité de l’émission Midi Show, il a affirmé au micro d’Elyes Gharbi que ces agences n’étaient pas en capacité d’obtenir des rendez-vous « blancs » pour leurs clients sur le site du prestataire. Selon ses dires, les intermédiaires peuvent, toutefois, bloquer des rendez-vous dès que certains sont disponibles à travers les comptes qu’ils ont eux-mêmes créés pour leurs clients.

Il a rappelé, dans ce sens, que l’obtention d’un rendez-vous chez TLScontact nécessitait la création d’un espace client sur le site de l’agence en communiquant plusieurs données personnelles notamment le numéro de passeport du demandeur.

Notant que les agences et les demandeurs peuvent, par ailleurs, solliciter les consultats et ambassades pour bloquer un rendez-vous, il a noté que les demandes et dépôts de dossiers se faisaient uniquement auprès du prestataire et sur recommandation des représentations diplomatiques.

Pour expliquer l’incapacité des prestataires de fournir des rendez-vous « proches » pour les demandeurs de visas, Bassem Missaoui a avancé la hausse du nombre de demandes sur les visas Schengen, réfutant tout traitement avec les agences de voyage ou autres intermédiaires.

