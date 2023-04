Bassem Trifi refuse d'être auditionné par la brigade nationale de lutte contre le terrorisme

L'avocat et président de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme Bassem Trifi a révélé avoir été convoqué par la brigade nationale de lutte contre le terrorisme relevant de la direction générale de la Garde nationale.

Dans une publication Facebook du 27 avril 2023, Bassem Trifi a indiqué qu'il refusait de se présenter suite à ladite convocation. Il a expliqué qu'il ne se présentera à de telles convocations qu'en cas de respect des procédures, du droit de la défense, du secret professionnel et de la loi réglementant la profession d'avocat.





Bassem Trifi a rappelé avoir juré de préserver les secrets de ses clients et que sa convocation n'avait aucune utilité. Il a estimé que ce genre de harcèlement et d'actes visant à l'intimider n'auront pas d'impact et qu'il continuera à militer pour les droits et les libertés.









