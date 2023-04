Création du Front pour l'égalité et les droits des femmes

Imprimer

Plusieurs associations et organisations de la société civile tunisienne ont annoncé, à l'occasion de la commémoration du drame de Sabela, la création du Front pour l'égalité et les droits des femmes.

Dans un communiqué du 27 avril 2023, les membres du front ont indiqué que la création de ce dernier était le fruit d’un atelier de réflexion stratégique portant sur l’impact de la crise politique, économique, sociale et environnementale en Tunisie sur les droits de la femme et leurs quotidiens.

La même source a indiqué que les femmes étaient les plus vulnérables étant donné qu’elles font, continuellement, face à l’exclusion et à la marginalisation. De plus, les organisations et associations féministes font l’objet d’une diabolisation et d’une exclusion en raison de leur présence sur les premières lignes.

Le front servira de cadre d’action collective et d’initiative d’unification des efforts progressistes sur tous les niveaux dans le but de faire évoluer et de préserver les droits des femmes, de les défendre et d’œuvrer pour la mise en place d’une société préservant, l’État de droit, la dignité humaine, la liberté, la justice et l’égalité économique, sociale, culturelle et démocratique. Le front aura, aussi, pour but de préserver les acquis de la femme, de les défendre et de les renforcer.

Parmi ses membres, nous pouvons citer : l’Association tunisienne des femmes démocrates, l’Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le développement, La Ligue tunisienne des droits de l'Homme, le Groupe Tawhida Ben Cheikh, l’Organisation contre la torture en Tunisie et la Coalition tunisienne contre la peine de mort.





S.G