À Siliana, l’hôpital régional sans scanner depuis plus d’un an

Le secrétaire général du syndicat de base de l’hôpital régional de Siliana, Abdessatar Manaï, a indiqué, ce jeudi 27 avril 2023, au micro de Jihen Miled, sur Mosaïque FM, que l’hôpital manque du matériel le plus élémentaire pour prendre en charge les malades de la région.

« La situation est critique, les malades font pression sur nous, comme si nous étions défaillants alors que le scanner est en panne depuis un an et six mois. Le problème ne sera pas réglé de sitôt (…) pire encore, du personnel et des médecins vont partir, à la retraite notamment, et ils ne seront pas remplacés (…) des opérations sont reportées parce que nous n’avons qu’une seule médecin anesthésiste qui ne peut pas tout prendre en charge. L’hôpital est marginalisé, dans une région qui compte 32 mille habitants », a déclaré le responsable syndical.

« L’histoire du scanner est devenue un vrai feuilleton, nous n’avons eu de cesse d’alerter le ministère de tutelle qu’ils nous en fournissent un c’est tout ce que nous demandons ! », a-t-il conclu.

M.B.Z