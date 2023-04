Hichem Ajbouni : Nabil Hajji a l'expérience nécessaire pour être secrétaire général

Imprimer

L'ancien député et dirigeant d'Attayar, Hichem Ajbouni est revenu, jeudi 27 avril 2023, sur les ondes de Cap FM, sur la tenue du troisième congrès du parti prévu du 28 au 30 avril courant, ainsi que sur la position d’Attayar quant aux dernières arrestations des personnalités publiques.

« Il s’agit du troisième congrès tenu en dix ans depuis le lancement officiel d’Attayar» a noté Hichem Ajbouni avant de préciser « à ce que je me rappelle, rares sont les partis politiques ayant tenu trois congrès en dix ans, il y a des partis politiques qui ont été créés puis élus pour diriger le pays et dissous par la suite sans même tenir un seul congrès ».

Le politicien a également rappelé que le décret de 2011 relatif aux partis et qui existe toujours, impose aux partis de tenir un congrès périodique dans le but de mettre en place une nouvelle structuration.

En réponse à Mohamed Boughaleb quant à l’élection d’un nouveau secrétaire général du parti, Hichem Ajbouni a affirmé : « Nous avons toujours tenu des élections, personne n’a jamais été désigné au pif, actuellement, Nabil Hajji est le seul candidat au poste de secrétaire général ».

« Nabil Hajji est déjà en fonction pour ce poste, de plus il a de l’expérience, il a d’abord été un membre ordinaire, puis membre du bureau politique ensuite président du conseil national d’Attayar. Il a également représenté le parti au sein de l’ancien parlement » a assuré M. Ajbouni.

Mohamed Boughaleb, chroniqueur de l’émission a fait entendre que malgré sa démission, l’âme de Mohamed Abbou dirige toujours le parti, Hichem Ajbouni a répliqué « c’est la ligne politique qui dirige Attayar ».

Et de poursuivre : « lors du mandat de Ghazi Chaouachi de 2016 et 2019, le parti a connu beaucoup de succès, dont la troisième place aux élections municipales, ainsi qu’un grand rebond de trois députés à 22 députés au sein de l’ARP. Nous soutenons toujours Ghazi Chaouachi, nous soutenons également Issam Chebbi, Jawher Ben Mbarek, Chaima Issa et chaque personne victime d’injustice ».

S’agissant de l’arrestation du leader du mouvement Ennahdha, Hichem Ajbouni a déclaré : « Nous rejetons l’arrestation d’un individu pour ses déclarations politiques » avant d’affirmer « malgré le grand conflit politique entre les deux partis, nous rejetons l’injustice, c’est notre principe, cette position nous l’avons déjà adoptée, même avant le 25 juillet, lors de l’arrestation de Nabil Karoui par Youssef Chahed et Borhen Bsaies ou encore Slim Riahi ».

Il convient de noter que le troisième congrès d’Attayar depuis sa fondation connaitra la participation de 250 congressistes. Les travaux débuteront vendredi 28 avril 2023.

H.A