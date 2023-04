L’UBCI confirme sa dynamique de croissance et poursuit activement son plan de transformation

L’assemblée générale ordinaire de l’UBCI s’est tenue le 26 avril 2023 sous la présidence de Hassine Doghri, Président du conseil d’administration en présence de Mohamed Koubaa, directeur général et des actionnaires.

Après avoir souhaité la bienvenue aux présents, M. Doghri a souligné que l’UBCI a pu renforcer sa capacité à répondre aux besoins de ses clients et de l’économie de façon globale en mobilisant ses ressources et ses expertises, malgré une incertitude persistante, amplifiée par un environnement économique complexe et un cadre réglementaire plus contraignant.

L’année 2022 a été une année performante, a-t-il poursuivi, tant sur le plan de la croissance de nos revenus qu’au niveau de la consolidation et la maîtrise de nos fondamentaux et ratios réglementaires.

C’est ainsi que le PNB a enregistré une croissance de 10,2%, passant de 265,89 MD en 2021 à 293,07 MD en 2022.

Le total bilan a connu une évolution de 5,1%, ceci sans surenchérir sur les dépôts et dans le respect des normes prudentielles. Les crédits quant à eux, ont enregistré une évolution de 10,95% pour s’établir à 2,82 MD.

Le taux des créances accrochées a été comprimé à 5,91%, avec un taux de couverture de 82,2%, un ratio de solvabilité de 13,03 %, un ratio Tier 1 qui se situe à 12,11% et un LCR de 317% confirmant ainsi un modèle de risque des plus performants sur le secteur bancaire.

Le résultat net a progressé de 57,5% passant de 37,6MD à 59,22MD. L’assemblée générale a décidé de distribuer un dividende brut par action de 1,250 dinar.

Réalisations et faits marquants 2022

La banque a engagé divers projets de restructuration et de réformes majeures devant lui permettre d’être en mesure de se positionner en tant qu’acteur de référence sur le secteur bancaire tunisien.

Parmi les projets structurants de la banque, le déploiement du nouveau Système d’Information qui est en bonne voie d’achèvement et qui permettra de digitaliser la majorité des solutions bancaires au service d’une vision moderne et innovante, synonyme d’efficacité, de performance et de proximité.

L’UBCI a également lancé en 2022 ses solutions de Mobile Payment, mettant ainsi, à la disposition de ses clients Particuliers et Professionnels des solutions modernes et sécurisées.

Grâce à une démarche ancrée depuis des années, l’UBCI a fait de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise un pilier de son éthique et de son action au quotidien. C’est dans ce cadre que l’UBCI a été la première banque tunisienne à obtenir le label "Engagé RSE-Confirmé délivré par « AFNOR Certification » selon la norme ISO 26000.

D'après communiqué