Mondher Ounissi président par intérim du mouvement Ennahdha

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a dénoncé l'arrestation des militants et activistes politiques, dont son président Rached Ghannouchi. Il a estimé que l'arrestation de ce dernier était prévisible : « Il s'agit d'un ciblage du parti et d'une déviation dangereuse à la liberté d'opinion et d'expression ». Ennahdha a indiqué que Mondher Ounissi assurera la présidence d’Ennahdha.

Dans un communiqué du 26 avril 2023, le parti a considéré que Rached Ghannouchi faisait face à un procès d’opinion et que son arrestation a suscité une multitude de réactions à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du pays. Ennahdha a demandé la libération de l’intégralité des opposants politiques se trouvant en prison et à mettre fin aux atteintes et à la vengeance visant ces derniers. Ennahdha a mis en garde contre les agissements anticonstitutionnels et contraires aux traités internationaux et le harcèlement des partis et des organisations de la société civile.





Le Bureau exécutif du parti a réitéré son attachement à la collaboration dans le cadre du Front de salut national dans un cadre pacifique et civil priorisant l’unité nationale. Il a, aussi, indiqué qu’il continuera à œuvrer pour l’unification des forces vives du pays afin de retourner vers un processus démocratique, de mettre en œuvre des réformes socio-économiques et de barrer la route à l’installation d’une dictature et aux atteintes aux libertés.

Ennahdha a tenu le pouvoir actuel pour responsable de la dégradation de la situation sociale et économique du pays, de la hausse des prix et de son incapacité à agir face aux risques de faillite et d’isolement de la Tunisie.

S.G