Le ministère de l'Intérieur poursuit en justice des supporters de l'EST

Photo d'archive

Le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il poursuivra en justice un groupe de supporters de l'Espérance sportive de Tunis. Ces derniers ont agressé des agents de police lors de la rencontre du 25 avril 2023 opposant leur équipe à l’Étoile Sportive du Sahel.

Dans un communiqué du 26 avril 2023, le ministère a indiqué que ce groupe de supporters avait quitté les tribunes et s’était rendu du côté des portes n°13 et n°15. Les supporters ont enfoncé les portes et ont jeté des cailloux sur les forces de l’ordre. 25 blessés ont été enregistrés chez les agents de police. Certains ont dû être admis à l’hôpital.

Le ministère de l’Intérieur a considéré qu’il s’agissait d’une agression gratuite et injustifiée et provoquée par certaines entités. La même source a exprimé son attachement au déroulement des rencontres et événements sportifs dans un cadre normal et sécurisé. Le ministère poursuivra en justice les agresseurs ainsi que ceux se cachant derrière eux.









S.G