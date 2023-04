Sfax, la ville oubliée du régime

Sfax, a beau être la deuxième ville du pays, elle s’étouffe et semble bien oubliée par le régime.

Ainsi, la « capitale du sud » est sans gouverneur depuis le 6 janvier dernier et sans président de municipalité depuis le 9 mars. Qui gouverne la ville ? Des fonctionnaires sans grands pouvoirs officiels, ce qui pousse à la grogne. Le président de la République limoge et dissout, mais sans penser à nommer des successeurs capables de gérer les affaires et prendre des décisions.

Ce n’est pas la première fois que Kaïs Saïed laisse Sfax sans gouverneur et revient sur ses propres nominations.

Il a ainsi nommé Faouzi Mrad le 26 novembre 2021 avant de le limoger quatre mois plus tard, le 29 mars 2022 pour laisser la ville deux mois sans gouverneur. Il a ensuite nommé Fakher Fakhfakh le 6 juin 2022 avant de le limoger sept mois après, le 6 janvier 2023. Près de quatre mois après, il lui cherche encore un successeur.

R.B.H