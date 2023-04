Tajani : la Tunisie ne doit pas être laissée aux Russes ou aux Chinois

Imprimer





Le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre la Tunisie d'un côté et les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne d'un autre. Il a indiqué que le pays avait besoin du soutien financier de ces deux entités.

S’exprimant le 26 avril 2023 au micro du média italien Radio 24, Antonio Tajani a indiqué que la Tunisie ne doit pas être laissée aux mains des Russes et des Chinois. Il a révélé avoir demandé cela au secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Il a expliqué que son pays faisait tout son possible afin de garantir l'attribution de fonds à la Tunisie et de lui permettre de dépasser la crise actuelle.

« Nous avons proposé au Fonds monétaire international, à l'Union européenne et aux USA, de verser une première tranche afin de permettre la mise en œuvre d'une partie des réformes et des procédés, par la suite, au versement de deux tranches en fonction de l'application du programme », a-t-il ajouté.

Antonio Tajani a, également, évoqué la question de la migration irrégulière vers l'Italie depuis la Tunisie. Il a rappelé la tenue d'une réunion à ce sujet avec le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar et le commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, Olivér Várhelyi, dans le but d'identifier les instruments, y compris financiers, permettant d'arrêter les flux migratoires depuis la rive sud de la Méditerranée vers sa rive nord.

M. Tajani a, aussi, rappelé qu'un accord d'une valeur de cent millions d'euros a été conclu entre l'Italie et la Tunisie. La moitié de cette enveloppe sera consacrée à l'appui des PME tunisiennes. L'autre moitié servira à l'importation par la Tunisie de produits italiens.





S.G