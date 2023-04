Kaïs Saïed, Rached Ghannouchi, Syrie, FMI… Les 5 infos du week-end

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué le week-end du 15 au 16 avril 2023.

Kaïs Saïed discute avec Abdelmonem Belati de la crise de l'eau

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 14 avril 2023, au palais de Carthage, Abdelmonem Belati, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Il a été question, d’après un communiqué de Carthage, de la crise de l’eau et des moyens d’y faire face et d’anticiper ce genre de situation. Lors de cette entrevue, la possibilité de créer un office de valorisation des terres sahariennes a été longuement abordée, « à l’heure où plusieurs pays ont réussi à transformer les terres sahariennes en zones vertes »

Ghannouchi : la Tunisie sans islam politique est un projet de guerre civile

« Toute tentative d’éliminer une des composantes politiques ne peut mener qu’à la guerre civile », a prétendu avec force, Rached Ghannouchi, président du mouvement Ennahdha, samedi lors d’une cérémonie marquée par plusieurs interventions des membres du Front du salut national, dans la soirée du samedi du 15 avril 2023. Le chef d’Ennahdha a été très virulent dans son intervention en réaffirmant que la Tunisie vit, désormais, sous un régime issu d’un coup d’État, exprimant son étonnement qu’il y ait des personnes et autres composantes politiques qui jubilent et font l’éloge du putsch.

Le ministre syrien des Affaires étrangères en visite en Tunisie

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé à travers un communiqué rendu public, dimanche 16 avril 2023, que le ministre syrien des Affaires étrangères, Fayçal Mekdad, effectuera une visite de travail en Tunisie du 17 au 19 avril 2023, sur invitation de Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger. Un communiqué du département précise que « cette visite vient consacrer les liens de fraternité profonds entre les deux pays frères, et s'inscrit dans le cadre de la volonté de rétablir les relations bilatérales.

La directrice du FMI demande aux autorités tunisiennes de franchir le dernier pas

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, est revenue, samedi 15 avril 2023, dans une interview accordée à la chaîne Al Arabiya, sur l'état d'avancement des discussions entre les autorités tunisiennes et le FMI concernant le prêt d’une valeur de 1,9 milliard de dollars. Kristalina Georgieva a souligné, en marge des Réunions de printemps 2023 à Washington, que les pourparlers se poursuivaient : « Nous avons un devoir envers le peuple tunisien, le programme du gouvernement est crédible et pourrait conduire à la stabilité dans le pays ».

Affaires étrangères : la communauté tunisienne à Khartoum se porte bien

Les membres de la communauté tunisienne se trouvant au Soudan se portent bien. C’est ce qu’a affirmé, samedi 15 avril 2023, l'ambassade de Tunisie à Khartoum dans un communiqué rapporté par le ministère des Affaires étrangères. En effet, l’ambassade réagit suite aux violents combats survenus le matin même à Khartoum entre l'armée menée par Abdel Fattah Al-Burhane et les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo.