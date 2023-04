Affaire Kazdaghli : une pétition pour la défense des libertés académiques

Une pétition en soutien au professeur Habib Kazdaghli a été signée par une cinquantaine d’universitaires et d’activistes de la société civile. « Pour la défense des libertés académiques », ainsi a été titré le communiqué daté du 14 avril 2022, dans le sillage de la campagne ciblant l’historien et ancien doyen de la Faculté des lettres de la Manouba.

Habib Kazdaghli devait participer à un colloque intitulé « Les Juifs et le droit en Tunisie, du protectorat à l’indépendance (1881-1956) : Entre progrès historiques et résilience religieuse », qui se tiendra à Paris, les 16,17 et 18 avril 2023, et auquel participeraient des chercheurs de plusieurs pays, dont des Israéliens. L’ancien doyen a été accusé de normalisation avec le sionisme et le Conseil scientifique de la Faculté des lettres a décidé de lui retirer l’éméritat.

Le texte de la pétition ;

« Nous, Associations, Organisations non gouvernementales et Coalitions de défenses des droits et de la justice, universitaires, chercheur.es et intellectuell.es tunisien.nes, signataires du présent communiqué tenons à :

1- Rappeler notre attachement inébranlable à la cause palestinienne, que nous mettons au-dessus de toute considération partant de notre farouche opposition à l’occupation israélienne et notre foi en le droit inaliénable du peuple palestinien à un Etat démocratique et souverain sur son territoire et sa patrie.

2- réaffirmer notre opposition à toute instrumentalisation de la noble cause palestinienne et à sa perversion en moyen de censure des libertés académiques et de mise au pas de l’Université. La confusion qui, sciemment, brouille les frontières entre le travail intellectuel et les positions idéologiques, entre les grades universitaires et les formulations de circonstance et entre les prérogatives des différentes instances universitaires, ministère, conseil scientifique, présidence de l’université, nuit à l’image de l’université tunisienne et menace les libertés académiques.

Partant,

- Nous exprimons au doyen Kazdaghli et à son équipe de cherceur.es notre solidarité face à cette dérive attentatoire à l’indépendance académique de tout chercheur universitaire et à son légitime droit de contribuer par ses recherches à la connaissance

- Nous dénonçons avec vigueur l’amalgame entre l’attribution de l’éméritat – titre honorifique accordé par les pair-e-s, fondé sur la base de considérations scientifiques de franchissement des grades et des productions scientifiques et son retrait pour, des considérations politiques.

- Nous exprimons notre inquiétude face à ce précédent qui, dans un contexte autoritaire, ouvre la voie à la répression de toute pensée discordante, aux abus et aux injonctions d’alignement politique

Nous appelons au respect des libertés académiques, à la dépolitisation des activités scientifiques et à la dépersonnalisation des accusations à caractère idéologique, conditions sans lesquelles l’université perd sa vocation d’espace de réflexion et d’échange.

- Nous saluons les universitaires qui se sont élevés avec courage contre cette dérive considérant qu’ils sont les remparts d’une université tunisienne digne de son histoire et de son avenir académique

- Nous appelons la société civile à la vigilance pour défendre les acquis de libertés académiques et d’indépendance de l’Université tunisienne de toute allégeance politique intérieure ou extérieure en vue de garantir aux chercheur.es les conditions nécessaires à la recherche scientifique ».

LISTE DES ASSOCIATIONS, ORGANISATIONS ET COALITIONS SIGNATAIRES

Association BEITY

Association tunisienne de défense des libertés individuelles

Muntada Attajdid

Le comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie

L’association tunisienne de défense des valeurs universitaires

Al Karama for rights and freedoms

No peace without justice

Association Lam Echaml

Association tunisienne de soutien aux minorités

Association Nous Tous

Forum Citoyenneté et Progrès

