Brahim Chaibi se dit victime d’une campagne de dénigrement

Le ministre des Affaires religieuses, Brahim Chaibi a indiqué, dimanche 16 avril 2023 lors d’un séminaire ramadanesque sous le thème « Les valeurs de l’islam face aux crises économiques », qu’il n’avait pas pris possession d’une BMW X6, comme l’avait révélé le journaliste, Mohamed Boughalleb, poursuivi en justice pour ces révélations conformément aux dispositions du décret 54.



Le ministre a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque Fm, que la voiture en question était une propriété de l’État tunisien et qu’il n’était pas concerné par les procédures judiciaires nécessaires.





Brahim Chaibi a dénoncé une campagne de dénigrement dont il se dit victime, assurant qu’il s’agit d’une campagne « malveillante et préméditée dans la mesure où elle est lancée au mois de ramadan, alors qu’il est la première personnalité religieuse officielle dans le pays ».



Il a poursuivi en indiquant que des « mercenaires essayent de tout remettre en cause et de porter atteinte à toute réussite dans le pays, en affirmant que ces campagnes ne feront qu’ancrer sa détermination pour aller de l’avant et servir les intérêts du pays ».



Le journaliste Mohamed Boughalleb, suite à une plainte déposée contre lui par le ministre des Affaires religieuses, a comparu devant la brigade criminelle d’El Gorjani. Il lui reproche des enquêtes d’investigation l’accablant.

En effet, Mohamed Boughalleb a dévoilé sur Cap FM comment le ministre a pris possession d’une BMW X6 indûment confisquée par la Douane à un citoyen. Par ailleurs, la journaliste Monia Arfaoui a également été convoquée sur la base du décret 54, pour notamment un article de presse ou encore des échanges Facebook avec Mohamed Boughalleb.



