Aïd Esseghir - Les pâtissiers-confiseurs appelés à signaler les pratiques monopolistiques de leurs fournisseurs

Avec l’approche de l'Aïd Esseghir, certains professionnels du secteur des confiseries, pâtisseries et boulangeries se sont plaints d’une hausse délibérée des prix des matières premières encadrées (sucre, farine et semoule, …) pratiqués par leurs fournisseurs qui mènent des pratiques monopolistiques.

Ayant eu vent de ces pratiques, le ministère du Commerce et du Développement des exportations a appelé, samedi 15 avril 2023 dans un communiqué, les professionnels et artisans concernés à signaler officiellement ces abus et à contacter les directions centrales et régionales afin de fournir les données détaillées nécessaires pour mener l’enquête.

Et de rappeler que ces organes de contrôle "traqueront tout dépassement en infligeant les sanctions légales et administratives maximales autorisées contre toute personne qui tentera d'exploiter cette occasion pour réaliser des profits illégaux et cela conformément aux lois en vigueur, notamment le décret n°14 de 2022, relatif à la lutte contre la spéculation illégale".

Le ministère appelle tous les professionnels et tous les citoyens à soutenir les efforts de l'État dans la lutte contre les diverses manifestations de monopole et de spéculation, et à exercer leur rôle civique et sociétal en contribuant à limiter ces phénomènes et à barrer la route à ceux qui y sont impliqués.

I.N