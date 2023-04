Kaïs Saïed discute avec Abdelmonem Belati de la crise de l'eau

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi 14 avril 2023, au palais de Carthage, Abdelmonem Belati, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche. Il a été question, d’après un communiqué de Carthage, de la crise de l’eau et des moyens d’y faire face et d’anticiper ce genre de situation.

Lors de cette entrevue, la possibilité de créer un office de valorisation des terres sahariennes a été longuement abordée, « à l’heure où plusieurs pays ont réussi à transformer les terres sahariennes en zones vertes » surtout qu’il « ne manque à la Tunisie que de mettre en place de nouvelles visions, dont créer d’importantes stations de dessalement de l’eau fonctionnant à l’énergie solaire ».

Kaïs Saïed a insisté sur le fait que « ceci est tout à fait réalisable et que la solution ne se limite pas à l’agriculture mais qu’il est possible de lier le golfe de Gabès à Gafsa avec un pipeline qui servira à laver le phosphate et qui alimentera en eau les zones qui souffrent de sécheresse ».





Il a également été question de la restitution des terres domaniales mais aussi la lutte contre « tous les signes de corruption qui s’est propagée dans ce domaine vital ».





R.B.H