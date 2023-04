Jihad Azour : les réformes du gouvernement sont les plus appropriées pour la Tunisie

Imprimer

Jihad Azour, directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), est revenu, jeudi 13 avril 2023, lors d'une conférence de presse retransmise en direct en marge des Réunions de printemps 2023 à Washington, sur les reformes proposés par le gouvernement tunisien. « Le programme de réformes économiques pour la Tunisie est tunisien par excellence » a affirmé M. Azour, avant de préciser que sa mise en œuvre assurerait la stabilité du pays.

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale a réaffirmé que le Fonds est en dialogue permanent avec les autorités tunisiennes, et ce, depuis des mois, soulignant que « le programme de réforme proposé par le gouvernement tunisien est le plus approprié pour la Tunisie ».





Il a également précisé qu’il ne s’agit pas uniquement de la position du FMI mais aussi de celle de tous les bailleurs et organisations financières internationales ayant une relation bilatérale avec le Fonds.

Jihad Azour a rappelé que, depuis l'attentat du Bardo en 2015, le FMI a toujours soutenu la Tunisie, notamment durant la crise sanitaire du Covid-19, et a signalé qu’il continuera à le faire en apportant une assistance technique et un dialogue direct.

Il convient de rappeler que les Réunions de printemps 2023 du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) se déroulent du lundi 10 avril au dimanche 16 avril 2023 au siège du GBM et du FMI dans la capitale américaine Washington.

H.A