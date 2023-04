Afek Tounes s'étonne de la divergence d'opinion entre le président et le gouvernement

Le bureau politique du parti Afek Tounes a tenu sa réunion périodique, durant la soirée du 12 avril 2023, au siège du parti, pour discuter de la dégradation des conditions politiques, économiques et sociales à travers le pays.

Par le biais d'un communiqué rendu public, jeudi 13 avril 2023, sur sa page officielle Facebook, le parti a d'abord exprimé son étonnement face à la divergence de positions entre le président de la République et le gouvernement concernant les négociations avec le Fonds monétaire international.

Mettant en garde contre les conséquences de l'échec de cet accord pour financer le budget, Afek Tounes a demandé une clarification sur l'alternative pratique, et ce, loin des manœuvres absurdes qui peuvent nuire aux intérêts supérieurs de la Tunisie.

Le parti politque s'est également dit préoccupé face aux conditions de vie difficiles des citoyens et à la hausse vertigineuse et sans précédent des prix, du taux d'inflation, du taux de pauvreté et leur impact direct sur les personnes vulnérables parallèlement à l'absence de tout signe de réforme, avant de tenir le président de la République pour responsable de ces conditions.

« Le calendrier électoral doit être aménagé, notamment les scrutins présidentiel et municipal, étant donné que l'État tunisien est fondé sur les principes de la République et les valeurs de la citoyenneté, et non sur la logique du souverain face à ses sujets », a souligné Afek Tounes.

Dans le même communiqué, le parti a attiré l'attention sur sa conviction que le pays parviendra à trouver une solution aux situations extrêmement difficiles et complexes qu'il traverse grâce son esprit éclairé et libre, sa compétence et sa capacité de réforme et changement.

Pour conclure, Afek Tounes a réaffirmé sa détermination à réaliser ces aspirations en partenariat avec les différentes forces nationales et pousser toutes les alternatives susceptibles de redonner confiance à notre peuple et aux partenaires de la Tunisie à l'étranger.

Et au parti de poursuivre « notre pays est capable à surmonter les obstacles de cette étape vers un horizon plus large de démocratie et prospérité, afin d'atteindre concrètement les objectifs de la liberté et de la dignité ».

H.A