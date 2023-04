Un film tunisien en lice pour la palme d'or du Festival de Cannes

Imprimer

Un film tunisien a été sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes, et ce, pour la première fois depuis plus de cinquante ans. Il s’agit du film « les filles d’Olfa » (Four daughters) réalisé par la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hnia.

Il s’agit du cinquième long métrage de la réalisatrice qui avait déjà participé, en 2014, au Festival de Cannes, avec son film "Le Challat de Tunis" qui avait ouvert la section ACID, puis en 2017 dans la section « un certain regard » avec son film la Belle et la Meute.

Kaouther Ben Hnia a également réalisé le film au grand succès international avec l’apparition de la star italienne Monia Belluci « l’homme qui a vendu sa peau », qui avait été nommé aux Oscars 2021 pour le prix du meilleur film étranger, une première pour la Tunisie.

La metteuse en scène tunisienne figure dans la liste record des six réalisatrices en lice pour la palme d'or où elle sera en compétition avec les Françaises Catherine Breillat et Justine Triet, la Franco-sénégalaise Ramata-Toulaye Sy, l'Autrichienne Jessica Hausner et l'Italienne Alice Rohrwacher.

Il convient de rappeler que la 76e édition du Festival de Cannes se tiendra du 16 au 27 mai 2023 sur la Croisette.

H.A