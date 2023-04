Nabil Ammar s'entretient avec Antonio Tajani et Giulio Tremonti

Imprimer

Dans le cadre de sa visite de travail en Italie, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger Nabil Ammar s’est entretenu, jeudi 13 avril 2023 à Rome, avec Antonio Tajani, le vice-président du Conseil des ministres et le ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ainsi que Giulio Tremonti, président de la commission des affaires étrangères au Parlement italien.

Sa rencontre avec M. Tajani a porté sur les différents aspects de la coopération bilatérale et les perspectives de leur renforcement et de leur diversification.

M. Ammar a affirmé, au cours de cette séance de travail, que la Tunisie compte sur ses propres capacités ainsi que sur l'appui économique et financier de ses partenaires, et en particulier l'Italie, pour faire face aux difficultés financières et économiques. Et d’expliquer que l’objectif est de faire réussir le processus de redressement en cours, contribuant ainsi à l'instauration d'une démocratie réelle et d'une approche plus juste et inclusive du développement en conformité avec les aspirations du peuple tunisien.

Pour sa part, le chef de la diplomatie italienne a souligné l'importance et la solidité du partenariat stratégique existant entre les deux pays, exprimant la volonté de la partie italienne de continuer à soutenir la Tunisie, tant au niveau bilatéral qu'au niveau de l'Union européenne, ainsi qu’auprès des institutions financières internationales et des partenaires afin de mobiliser le soutien nécessaire à la Tunisie pour relever les défis économiques et sociaux actuels.

Les deux parties ont également discuté des moyens de gérer la question migratoire et la nécessité d'adopter une approche globale qui tient compte des dimensions économiques, sociales et humanitaires de ce phénomène, ainsi que de l'engagement des deux pays à lutter contre la traite des êtres humains.

Les deux ministres ont souligné l'importance de la concertation et de la coordination entre les deux parties et le souci de bien préparer les prochaines échéances entre les deux pays notamment la deuxième session du Conseil supérieur stratégique de la coopération tuniso-italienne.

Lors de sa rencontre avec M. Tremonti, Nabil Ammar a affirmé la volonté de la Tunisie de consolider davantage son partenariat stratégique avec l’Italie ainsi que l’Union européenne en vue de trouver des solutions communes aux défis qui se dressent devant les pays des deux rives de la méditerranée.

Le ministre tunisien a évoqué l'avancement du processus de transition politique visant à bâtir des institutions démocratiques pérennes et réelles, avec l’inauguration, le 12 mars 2023, des travaux de la nouvelle assemblée des Représentants du peuple, élue cet hiver, exprimant par la même occasion le souhait de relancer les relations de coopération entre le parlement tunisien et le parlement italien.

Pour sa Part, M. Tremonti a assuré que l’Italie soutiendra toujours la Tunisie dans ses efforts visant le développement économique et le progrès social du peuple tunisien. Il a souligné que la démocratie émane de la volonté du peuple et qu’elle ne peut être « un bien à exporter » notant que chaque pays a sa propre expérience unique.

D’après communiqués