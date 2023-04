Ministère de l'Intérieur : le nouveau chef de cabinet prend ses fonctions

Imprimer

La cérémonie de prise de fonction du nouveau chef de cabinet du ministère de l'Intérieur, Abdelmajid Khalfallah, a eu lieu le jeudi 13 avril 2023.

Le ministère a annoncé la chose via un communiqué publié à la même date. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur récemment nommé, Kamel Feki et d’une dizaine de cadres administratifs civils et sécuritaires.





S.G