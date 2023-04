Al Wataniya interrompt “Jbal Lahmar” sans le moindre respect pour les téléspectateurs

La direction d’Al Wataniya 1 a décidé d’interrompre la diffusion du feuilleton ramadanesque “Jbal Lahmar”, sans avertir ses téléspectateurs, n’affichant aucun respect à leur égard.



Le feuilleton a été interrompu au 20e épisode et remplacé par une rediffusion du feuilleton “Harka 2”, alors qu’il contient 24 épisodes. Les téléspectateurs ayant suivi cette œuvre réalisée, pourtant à leurs frais, n’ont pas été notifiés de cette interruption, encore moins des raisons.





Toutefois, il s’avère que les raisons de cette décision “surréaliste” et fortement contestée sont purement contractuelles. En effet, la télévision tunisienne se serait accordée avec la production pour 20 épisodes, et l’accord pour la diffusion des 24 épisodes réalisés au final, était juste verbal. Ainsi, la production et le réalisateur devraient formuler une demande et renégocier avec la télévision les conditions de diffusion.



Cette situation a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux et plusieurs observateurs ont fermement dénoncé ces pratiques, d’autant plus qu’il s’agit du service public et de l’argent du contribuable. La direction de la chaîne Al Wataniya n’a toujours rien communiqué à ce sujet malgré toutes les critiques et l'indignation.





S.H