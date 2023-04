Fakher Fakhfakh : le Pape a été manipulé par un lobby tunisien qui œuvre contre le pays !

L’ancien gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh, a affirmé, lors de son intervention, mardi 11 avril 2023, au micro de Boubaker Sghaier sur la chaîne Al Janoubia Tv, que le Pape François a été manipulé par un lobby tunisien qui œuvre contre le pays.

« Je vous assure, c’est une affaire de lobbying, on lui a donné un papier et on lui a dit de lire. C’est un lobby, ceux qui sont contre le pays, ils sont ici avec nous ! », a-t-il déclaré. L'ancien gouverneur a ainsi fortement insinué que l'opposition au régime a manipulé le Pape.

Dimanche dernier, le Pape a adressé un message au peuple tunisien, « en particulier aux jeunes et à ceux qui souffrent à cause des problèmes sociaux et économiques » en les appelant à « ne pas perdre espoir et à construire un avenir de paix et de fraternité ».





Ce discours prononcé à l’issue de la messe de Pâques intervient à un moment où Italie craint une vague de migration illégale en provenance de Tunisie. Les autorités italiennes qui ne cessent d’exhorter l’Europe à soutenir les pays de l’Afrique du nord a d’ailleurs depuis décrété l’état d’urgence sur son territoire.

Fakher Fakhfakh a, rappelons-le, été limogé de son poste le 6 janvier dernier. Le limogeage du gouverneur de Sfax a été annoncé dans un bref communiqué publié sur la page de la présidence de la République et le concerné l’a appris par une journaliste.

L’ancien gouverneur a réagi en affirmant que le président « aurait pu avoir accès à des informations erronées » et qu’en ayant fouiné dans de grands dossiers il a pu « déranger ».

Son intervention concernant le Pape n’a pas manqué de faire le tour des réseaux sociaux. La vidéo a été massivement partagée sur la toile.

M.B.Z