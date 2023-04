Ennahdha se démarque des déclarations de Rafik Abdessalem

Le dirigeant nahdhaoui et ancien ministre des Affaires étrangères, Rafik Abdessalem a publié hier, mardi 11 avril 2023, un post sur les réseaux sociaux, où il affirme que le mythe d’une armée neutre est un mensonge et que l’armée tunisienne est une armée putschiste.

« La vérité qu'il faut dire sans équivoque, c'est que le dicton de la neutralité de l'armée tunisienne et de son éloignement de la politique est un gros mensonge qu'on ne peut pas croire, et qu'il faut arrêter de promouvoir. Nous avons une armée qui en a eu assez de la révolution et qui a déplacé ses chars pour renverser la constitution et les institutions. Saïed n'aurait pas pu resserrer son emprise sur le pouvoir sans le soutien des généraux, c'est-à-dire que l’armée est putschiste et n’est pas différente des autres armées arabes. Plus que cela, il voit en Al Sissi d’Égypte un modèle à suivre et un exemple à reproduire » a-t-il écrit.

Le mouvement Ennahdha, via un post publié aujourd’hui par le membre du bureau exécutif et chargé de communication, Abdelfatteh Taghouti, a affirmé, de son côté, que l’armée nationale a « protégé la révolution et acquis une grande confiance du peuple et de tous les partis politiques et civils ».

« Ella a donné des martyrs dans la guerre contre le terrorisme. Elle a également contribué au succès de la transition démocratique trahie par un coup d'État constitutionnel le 25 juillet 2021 » a-t-il souligné.

Le mouvement a rappelé que l'opposition tunisienne s’est engagée dans un différend politique avec le président sur le processus du 25 juillet, et qu’elle s'engage à respecter la loi et à manifester civilement pacifiquement.

« La position du mouvement Ennahdha est catégorique et engage pour lui et ses dirigeants de gérer les différends politiques avec le pouvoir sur la base de la règle de neutralité des institutions sécuritaires et militaires face aux tensions et aux conflits. C’est ce qu’Ennahdha condamne, que le pouvoir putschiste tente d’asservir l’appareil de l’État et notamment le pouvoir judiciaire pour liquider les opposants politiques » a-t-il conclu.

