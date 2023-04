Heurts entre police et migrants : le ministère des Affaires étrangères réagit

Imprimer





Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que les forces de l'ordre étaient intervenues pour disperser les manifestants ayant choisi comme lieu de sit-in le trottoir devant le siège du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), suite à la demande des représentants de cette institution.

Dans un communiqué du 12 avril 2023, le ministère des Affaires étrangères a affirmé que les représentants du UNHCR ont contacté la police afin de l'informer d’une intrusion dans les locaux de l’agence onusienne. Le ministère de l'Intérieur avait affirmé cette version dans un communiqué du 11 avril 2023. Il a indiqué que trois portes métalliques avaient été arrachées et que des individus armés de pierres et de bâtons avaient pris d'assaut les locaux du UNHCR. Des employés ont fait l'objet de harcèlements et de menaces.





Le ministère des Affaires étrangères a appelé à se tenir aux faits tels qu'ils l'étaient et à adopter une position conforme aux requêtes précédemment formulées par l'UNHCR durant des rencontres entre les représentants de celle-ci et des autorités tunisiennes.













S.G