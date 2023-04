Manifestation du Front de salut à l’avenue Habib Bourguiba

Les composantes du Front de salut ont manifesté, dimanche 9 avril 2023, devant le théâtre municipal, à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis, à l’occasion du 85e commémoration des évènements du 9 avril 1938 (Fête des martyrs).





Les manifestants ont hissé le drapeau tunisien et des affiches appelant à la libération des détenus politiques. Ils ont scandé des slogans revendiquant la chute du président de la République et du coup d’État, ainsi que des slogans rejetant la tyrannie, la répression des libertés et l’État. “À bas le coup d’Etat”, “Révolution jusqu’à la victoire”, “Ici, c’est la Tunisie et ce n’est pas l’Égypte”, faisaient partie des slogans des manifestants.









Plusieurs dirigeants du Front ont été présents à la manifestation, notamment, Ahmed Nejib Chebbi, Riadh Chaïbi, Samir Dilou, Abdellatif Mekki, Ajmi Lourimi…





Riadh Chaïbi a dénoncé l’atteinte aux droits et libertés appelant à la libération des détenus, tout en faisant porter la responsabilité de la crise économique et politique au pouvoir actuel.

Pour sa part, l’avocat Samir Dilou a indiqué que les forces de l’ordre avaient empêché le Front de salut de ramener des hauts-parleurs à la manifestation dans le but de faire taire l’opposition et de faire parvenir sa voix. Samir Dilou a condamné la traduction des journalistes et des hommes des médias devant la justice, assurant qu’il avait déjà mis en garde contre la politique visant les juges, les avocats et les journalistes.





Rappelons que parmi les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État, on citera, Chaima Issa, Ghazi Chaouachi, Issam Chebbi, Khayam Turki, Jaouhar Ben Mbarek, Abdelhamid Jlassi, Ridha Belhadj et Mohamed Lazhar Akremi.





S.H