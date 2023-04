Kaïs Saïed commémore la fête des martyrs

Le président de la République Kaïs Saïed a présidé, dimanche 9 avril 2023, une cérémonie marquant la commémoration du 85e anniversaire des évènements du 9 avril 1938 (Fête des martyrs) au carré des martyrs, à Séjoumi.





Le président de la République, Kaïs Saïed a déposé, à cette occasion, une gerbe de fleurs au pied du mémorial, érigé en hommage aux martyrs et récité la Fatiha à leur mémoire. Il a salué le drapeau tunisien au son de l’hymne national. Trois coups de canon ont été tirés à cette occasion.





Le chef de l’État a salué et échangé avec les hauts responsables présents à la cérémonie, notamment, le président du Parlement, Brahim Bouderbala, de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le ministre de la Défense, Imed Memmiche, le ministre conseiller auprès du président de la République, Mustapha Ferjani ainsi que plusieurs hauts cadres de l’armée.





Lors de son échange avec le président du Parlement, Brahim Bouderbala, le chef de l’État a indiqué : “Nous allons continuer sur la même voie que les martyrs qui se sont sacrifiés pour avoir un Parlement. L’Etat tunisien est au service de la patrie et du peuple, en répondant à ses attentes et ses revendications. Nous n’oublierons pas les martyrs et leur sang versé pour que la décision nationale soit indépendante et traduisant la volonté du peuple tunisien”.





S’adressant à Najla Bouden, le président de la République a indiqué que "la Tunisie n’oubliera jamais ses martyrs qui se sont sacrifiés pour une Tunisie libre, indépendante et souveraine".





Au fil de ses entretiens, le président de la République a assuré qu’il veillerait à tenir ses engagements envers le peuple Tunisie et qu’aucun obstacle n’affecterait sa volonté et qu’il n’y aurait aucun retour en arrière possible. Il a également souligné que "nos moyens sont très grands et que nous pouvons accomplir ce que certains estiment être des miracles".





S.H