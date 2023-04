Taoufik Laâribi : le mandat de Majoul est le pire de l’histoire de l’Utica !

Le membre du bureau exécutif de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), Taoufik Laâribi, s’est attaqué, ce samedi 8 avril 2023, au président de la centrale patronale Samir Majoul.

Au micro de Mourad Zghidi sur IFM, Taoufik Laâribi a affirmé qu’il est indéniable qu’une faction du bureau exécutif de l’Union est aveuglement alliée au président, fermant les yeux sur les violations, alors que d’autres membres ont tenu à leurs positions et les ont exprimées sans crainte.

« Lors des mandats de Hédi Djilani et Wided Bouchamaoui il n’y a pas eu de telles violations, il y avait des différends mais aussi un respect total pour les personnes, les positions et l’institution (…) malheureusement le bureau exécutif, dont le mandat a pris fin, nous avons observé dès le départ que l’Utica allait traverser une période désastreuse et je souligne que ce mandat est effectivement le pire de l’histoire de l’organisation. Je ne fais pas porter la responsabilité uniquement au président mais aussi à son entourage que j’estime aussi fautif », a-t-il déclaré.

On rappellera que le mandat de Samir Majoul est arrivé à sa fin en janvier 2023 et que le congrès électif de l’organisation, prévu à cette même période, ne s’est toujours pas tenu.

M.B.Z