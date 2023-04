Complot contre l’État : la liste des personnalités impliquées s’allonge

Imprimer

Pas moins de 23 nouvelles personnalités médiatiques et politiques ont été citées par le juge d’instruction chargé du dossier du complot contre l’État ouvert en février dernier. La brigade chargée de l’enquête devrait les interroger dans les prochains jours.

Dans cette nouvelle liste, on trouve des personnalités déjà citées dans la deuxième affaire du complot contre l’Etat, dont l’instruction a commencé en novembre dernier (la fameuse liste des 25), dont par exemple Nadia Akacha, l’ancienne cheffe du cabinet du président de la République qui se trouve actuellement à l’étranger. Elle n’est pas la seule en exil à être citée dans la nouvelle liste des 23, on trouve un directeur de média, malade et alité qui a préféré quitter la Tunisie depuis 2019.

On rappelle qu’on dénombre à ce jour trois affaires de complot contre l’État, toutes fallacieuses et sans preuves, d’après les avocats de la défense.

La première affaire remonte à mars 2022 et implique les députés qui se sont réunis, à distance, pour pencher sur la réponse à donner par rapport au coup d’État du 25 juillet 2021.

L’instruction de la deuxième affaire remonte au mois de novembre 2022 et touche 25 personnalités dont plusieurs anciens et actuels hauts cadres de l’État, ainsi que des figures médiatiques et artistiques.

Si dans la première et la deuxième affaire, il n’y a eu (pour le moment) aucun mandat de dépôt, il n’en est pas de même pour la troisième affaire lancée au mois de février et touchant plusieurs personnalités politiques et médiatiques, actuellement en prison.

Pour des questions d’ordre légal et afin de ne pas violer le secret de l’instruction, nous regrettons de ne pas pouvoir publier la liste des 23 nouvelles personnalités nouvellement impliquées.

R.B.H