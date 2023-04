Nabil Ammar s’entretient avec Sergueï Lavrov

Imprimer

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu ce jeudi 30 mars 2023, un appel téléphonique de son homologue russe, Sergueï Lavrov.

L’entretien a porté sur "les relations d'amitié anciennes entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs", note un communiqué du MAE tunisien. Les deux parties ont échangé sur "l’importance des positions pondérées et responsables dans un monde où des changements profonds et rapides s’opèrent".

Les deux ministres, précise le communiqué, ont convenu de poursuivre la concertation sur les questions bilatérales, régionales et internationales et d'examiner les moyens de développer la coopération bilatérale dans divers domaines.

M.B.Z