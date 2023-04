Avec une semaine de retard, le MAE réagit au décès d'un Tunisien dans une prison italienne

Le ministère des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger a réagi aujourd'hui, jeudi 30 mars 2023, au décès d'un jeune Tunisien, survenu la semaine dernière dans une prison italienne.

Dans un communiqué, le MAE tunisien a affirmé suivre de près la mort de Aymen Ben Daech, survenue le 23 mars 2023 dans la prison de Messina en Italie.





Le ministère indique que le consulat à Palerme a pris contact avec les autorités italiennes compétentes, dès qu’il a appris l’information, pour entreprendre les mesures nécessaires et déterminer les causes et les circonstances du décès. Parallèlement, le consulat à Palerme suit les développements de l'enquête menée par le parquet italien, en coordination avec l'avocate du défunt.

Le consulat a également été en contact avec la famille du défunt par l'intermédiaire de sa sœur présente en Italie, afin d'organiser le rapatriement de la dépouille dans les meilleurs délais.







L'ancien député et membre du parti Attayar, Majdi Karbai a annoncé qu'un jeune tunisien âgé de 24 ans était mort dans la prison de Gazzi à Messina en Italie.

Dans une publication du 28 mars 2023, Majdi Karbai a expliqué que le jeune Tunisien était placé en détention depuis le 20 février 2023 et qu'il avait été retrouvé mort.

Il a critiqué l'absence de réaction de la part de l'État à ce sujet et a indiqué que plusieurs Tunisiens avaient péri alors qu'ils se trouvaient dans des centres de détention dans des pays étrangers.

La diplomatie tunisienne n'avait pas réagi aux révélations diffusées il y a quelques semaines dans un reportage de la cinquième chaîne italienne, montrant les conditions scandaleuses de détention de certains migrants tunisiens. Ce reportage montre les « cages » dans lesquelles sont entassés les migrants ainsi que l'usage, très controversé, du Rivotril, un sédatif utilisé pour « calmer » les migrants.

En janvier 2023, le député Majdi Karbai avait dénoncé le décès d’un migrant tunisien, interné dans une unité psychiatrique en Italie et « bombardé » de médicaments, soulignant que les autorités italiennes ont livré une version officielle faisant état d’un décès par « arrêt cardiaque » et que les autorités tunisiennes font preuve d’un « silence complice » et plient l’échine devant les Italiens.





S.H