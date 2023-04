La Sonede devient une rubrique fixe à la Matinale de Shems FM

Cela fait près de dix jours que les Tunisiens subissent des coupures d’eau sans préavis de la Sonede. Ces coupures touchent des endroits pas d’autres, elles ne sont pas régulières et personne ne sait quand elles débutent et quand elles finissent.

C’est le plein droit du citoyen d’obtenir ces informations essentielles pour lui et pourtant la Sonede fait la sourde oreille, violant ainsi un des droits basiques (le droit à l’information) de ce citoyen et ne donnant aucune suite aux multiples sollicitations des médias.

Dans l’impossibilité de trouver un interlocuteur, Malek Khaldi, journaliste-animateur de la Matinale de Shems FM a décidé de consacrer une rubrique fixe et quotidienne pour la Sonede dans son émission. Une décision prise après avoir épuisé tous les recours auprès de la société et de son ministère de tutelle, celui de l’Agriculture.

Mercredi 22 mars, son équipe a pris attache avec le service de presse pour obtenir une explication sur les coupures. Ce dernier leur a demandé d’envoyer une demande par mail. Un mail resté sans réponse jusqu’à lundi poussant l’équipe à recontacter la société qui leur dit : « nous n’avons aucun responsable pour vous répondre et votre écrit vient d’arriver ». C’est connu, un mail ça met cinq jours pour arriver.

Mardi 28 mars, l’équipe décide d’envoyer un journaliste au siège de la Sonede. Réponse sèche : « Nous n’avons pas de réponse, les responsables sont en congé ou en réunion. Laissez vos coordonnées, on vous rappellera ». Le lendemain (hier), on fait la même tentative au ministère de l’Agriculture avec une visite inopinée sur terrain et on reçoit quasiment la même réponse : « les responsables sont en réunion ».

On décide alors d’appeler le secrétariat du PDG de la Sonede, en direct à l’émission. On leur raccroche tout simplement au nez poussant ainsi l’animateur à décider de consacrer une rubrique quotidienne pour la société.

Pourtant, force est de constater que le ministre de l’Agriculture Abdelmonem Belati a trouvé du temps pour recevoir l’ambassadeur américain Joey R.Hood et la délégation l’accompagnant avec qui il s’est pris en photo, tous sourires.

Ce ministre qui estime ne pas avoir de comptes à rendre aux citoyens tunisiens est un ancien de l’armée et semble appliquer la même devise dans son nouveau département, le mutisme.

L’autre nom de l’armée est la « grande muette ». Désormais, grâce à M. Belati, on peut dire que la Sonede est devenue « la petite muette ».

Un comportement méprisant à l’égard des Tunisiens qui n’a jamais été observé en Tunisie, ni sous le temps de la troïka, ni sous le temps de Ben Ali.

Les Tunisiens ne demandent pourtant pas grand-chose, ils veulent juste obtenir leur droit à l’information et de savoir quand et où la Sonede va couper l’eau !

R.B.H