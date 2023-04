Échanges italo-algériens autour de la situation en Tunisie

Le vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est entretenu, le 29 mars 2023 par téléphone, avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf.

D’après un tweet publié à la même date par M. Tajani, les échanges ont porté sur le rôle joué par l’Algérie dans la garantie de la stabilité de la Tunisie. Ce dernier, serait selon la même source, fondamental.













Pour rappel, la Tunisie fait l’objet, depuis plusieurs jours, d’échanges téléphoniques et de rencontres entre les principaux acteurs de la région méditerranéenne. L’Union européenne, les USA, la France et l’Italie ont exprimé leur inquiétude quant à un possible effondrement de l’économie du pays.





S.G