Le kilo de concombres à dix dinars suscite le sarcasme des Tunisiens

La toile est en effervescence depuis 24 heures à cause du prix de vente du kilo de concombres, en hausse depuis le début du mois de ramadan et qui a atteint les dix dinars, sous le silence de autorités alors qu’en contrepartie le ministère du Commerce avait fixé le prix du kilo de bananes à cinq dinars. Donc, le produit local est plus cher que le produit importé, chose qui a soulevé la toile avec un partage massif de la photo affichant le prix du concombre

Ainsi et pour dénoncer ce prix exorbitant, les réactions ont été multiples et diverses, souvent ironique teintées d’humour à la tunisienne et de sarcasme.

Ainsi, un internaute a rappelé que le mot en tunisien pour concombre "faqouss" était considéré il n’y a pas si longtemps comme une atteinte à la pudeur. Et de souligner qu’aujourd’hui, c'est le prix du kilo de ce produit qui était une atteinte à la pudeur.

Une page Facebook a souligné que le salaire d’un travailleur journalier équivaut à trois kilos de concombres. Et de rajouter une couche en affirmant que le concombre tunisien est le plus cher au monde.

L’activiste Wael Naouar est revenu sur sa mésaventure. Il a acheté deux petits concombres et en découvrant à la caisse qu’il doit payer trois dinars il a dénoncé les propos du commerçant qui lui a rétorqué que le prix baissera à deux dinars dans quelques jours, dès qu’on procédera à l’arrestation de l’activiste Bochra Belhaj Hmida.

Un Facebookeur a appelé sarcastiquement les Tunisiens à opter pour un kilo de concombres ou un kilo de piment fort s’ils n’ont pas réussi à acheter les bananes à cinq dinars le kilo. Et de souligner : « On a dépassé les sommets stratosphériques ».

Un autre a estimé que le concombre a dépassé la banane et que le résultat du match dans le marché est de deux pour le concombre et un pour la banane. Et de poursuivre : « Le peuple est rassasié de concombre et de banane. Sois fier, tu es Tunisien ».

Un autre ironique a expliqué : « lorsqu’il s’appelait "faqouss" il était à un prix abordable et accessible. Depuis que les Tunisiens se ont mis à l’appeler "concombre" son prix est devenu une fois et demi celui de la banane. Le produit tunisien acheminé dans des camions coûte plus cher que la banane qui a traversé la mer et a été acheminé en avion ou en bateau ».

I.N