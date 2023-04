Le Qatar a délibérément mis la Tunisie en faillite : attention à cette fausse citation

Une publication Facebook sur une prétendue déclaration du vice-président de la Banque mondiale a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux. La publication donne à voir une photo avec une citation sur l’économie tunisienne. Sur l’image, on peut lire : « Le Qatar a délibérément mis la Tunisie en faillite pour devenir un État en échec». Le texte indique que le vice-président de la Banque mondiale a affirmé que « Le Qatar n'a pas cherché à aider l'économie tunisienne, mais au contraire, il déploie des efforts acharnés pour l'étouffer et l'affaiblir à des fins politiques. Nous sommes surpris de la coopération des autorités tunisiennes dans des démarches manifestes pour détruire l'économie de leur pays. Le Qatar a fait des pas de géant pour acheter économiquement la Tunisie au prix le plus bas, avec la bénédiction et l'aide du gouvernement tunisien ». De nombreux internautes ont relayé cette publication en y joignant des messages de surprise et de colère.

Le compte Facebook à l’origine du partage de cette publication s’intitule « Etihad Safahat Echaab Etounsi » qui a fait circuler cette information pour la première fois le 13 janvier 2013, puis la publication a été repartagée amplement, hier mardi 28 mars 2023.

Nous avons vérifié la photo, qui montre bien le vice-président principal de la Banque mondiale de 2008 à 2012, Justin Yifu Lin, mais contrairement à la prétendue déclaration, le vice-président ne s’est jamais exprimé sur le Qatar et sa relation avec l’économie tunisienne. Nous avons examiné les déclarations et les publications de Justin Yifu pendant son mandat à la Banque mondiale et aussi en tant qu’économiste-chercheur et on peut dire que c'est faux, Justin Yifu Lin n'a jamais tenu ces propos.

La page a fait circuler cette publication alors qu'aucune preuve ou source fiable n'a été citée à l'appui. La déclaration attribuée à l’ancien vice-président de la Banque mondiale, Justin Yifu, est totalement fausse.

R.A