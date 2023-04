Entretien entre Tajani et Blinken autour de la crise et des réformes en Tunisie

Le vice-premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est entretenu, le 28 mars 2023, par téléphone avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Selon un communiqué publié par le ministère italien à la même date, l’entretien a porté sur la situation économique et sociale en Tunisie.

Le communiqué du ministère italien a qualifié la situation en Tunisie de crise. Le ministre italien a souligné auprès du secrétaire d'État américain l'importance de la collaboration entre les deux pays afin d'appuyer la Tunisie et de fournir un soutien international rapide, adéquat et efficace.

« Nous devons agir ensemble afin que les principales institutions financières internationales puissent intervenir pour soutenir la Tunisie qui, à son tour, devra nécessairement s'engager sur la voie de réformes durables et efficaces », aurait déclaré Antonio Tajani selon le même communiqué. Le ministre italien a indiqué à son interlocuteur que la Tunisie était un acteur central de la sécurité et de la stabilité de la Méditerranée. Il a expliqué que l'appui à ce pays devait avoir lieu à travers une coopération étroite avec les pays de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.





L'entretien a, également, été évoqué du côté américain. Le secrétaire d'État, Antony Blinken, avait annoncé la chose dans un tweet publié le 28 mars 2023. Les échanges ont, selon lui, porté sur les défis auxquels la Tunisie faisait face et les mesures pouvant être prises par les États-Unis d'Amérique et ses alliés pour soutenir les aspirations du peuple tunisien à un gouvernement démocratique et responsable.









