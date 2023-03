Attayar dénonce les conditions de détention de Ghazi Chaouachi

Attayar a condamné, dans un communiqué publié ce mardi 14 mars 2023, les mauvais traitements et les conditions de détention dégradantes infligées aux prisonniers politiques opposants au régime.

Le parti a dénoncé des pratiques qu’il pensait révolues depuis le 14 janvier 2011, faisant porter la responsabilité de l’intégrité physique de Ghazi Chaouachi et des autres détenus à l’administration pénitentiaire et au président de la République, Kaïs Saïed.

« Cette dictature minable ne brisera pas la volonté des militants mais se brisera plutôt sur le roc de leur persévérance » a-t-il conclu.

On rappellera que l’administration de la prison a décidé de transférer les accusés dans le cadre de l'affaire de complot contre l'État dans une nouvelle cellule. Ils se trouvent, selon leurs avocats, dans une cellule encombrée, sans toilettes et avec des fenêtres cassées.

L'avocat et membre du comité de défense des opposants politiques arrêtés dans le cadre de l'affaire de complot contre l'État, Abdelaziz Essid, a souligné, aujourd’hui, que les conditions de détention de Khayam Turki et Issam Chebbi étaient inhumaines. Il a expliqué que ses clients Khayam Turki, Issam Chebbi, Lazhar Akermi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhadj et Jaouhar Ben Mbarek étaient interdits de se croiser ou de se retrouver au même endroit. Il a indiqué qu’ils étaient dispersés dans un pavillon disposant du minimum de commodités.

M.B.Z