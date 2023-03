Le "flagrant démenti" de Saïed à Embalo

Imprimer

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu, mercredi 8 mars 2023, le président de Guinée-Bissau et de la Cédéao, Umaro Sissoco Embalo, au palais de Carthage, qui était en escale en Tunisie, auquel il a tenu à adresser ce qu'il a qualifié de « flagrant démenti ».

« A ceux qui veulent nuire à la Tunisie et à un certain nombre d'États africains, voilà un flagrant démenti aujourd'hui. [Je voudrais] leur dire : Mesdames et messieurs, vous vous trompez d'adresse et de personnes ! »





« Nous avons conclu notre brève discussion avec le mot "khouya" qui veut dire mon frère. Il y a beaucoup de propos qui ont été tenus ces derniers jours par un certain nombre de responsables, de journalistes… des propos malveillants parce qu’ils ont voulu interpréter le discours à leur guise pour nuire à la Tunisie », indique le président de la République.

Il ajoute : « Aujourd’hui, il y a un film qui circule sur les réseaux sociaux qui illustre l’intervention des agents de l’ordre sur des Africains. Ils ont passé le message comme si cette situation se passait en Tunisie. Non, cette situation ne peut pas être en Tunisie. Il y a l’État tunisien, il y a la légalité tunisienne souveraine concernant le statut des étrangers bien qu’ils soient nos frères. Ils n’ont pas la nationalité tunisienne, mais ce sont nos frères ».





Le président de la République poursuit : « je crois que n’importe quel pays n’acceptera pas qu’il y ait des juridictions parallèles à celles de l’État… des actes de mariage en dehors de la légalité, c’est inacceptable ! Je suis contre la traite des êtres humains, des Africains particulièrement, soit en Tunisie, soit ailleurs, mais cette situation contre les Africains ne peut pas être interprétée par les langues malveillantes, comme ils l’ont fait ces derniers jours. Du racisme ! De quoi ils parlent ? Ils divaguent ! Tout d’abord, j’ai un certain nombre de membres de ma famille qui sont mariés à des Africains, mes amis à la faculté de droit de Tunis étaient des Africains, un voisinage historique extraordinaire avec les cadres de la BAD, mais ce qui est inacceptable, c’est de voir et d’interpréter des propos pour nuire à la Tunisie ».

Le 21 février 2023, le président de la République a pointé du doigt l’existence d’un « plan criminel préparé depuis le début de ce siècle pour métamorphoser la composition démographique de la Tunisie », en parlant des Subsahariens. En réunion du conseil de sécurité nationale, il a annoncé des « mesures urgentes qui devraient être prises pour traiter le phénomène de l’afflux d’un grand nombre de migrants irréguliers subsahariens en Tunisie ». Il ajoute que « certaines parties ont reçu de grandes sommes d’argent après 2011, pour l’établissement des immigrants irréguliers subsahariens en Tunisie, assurant que l'objectif non annoncé des vagues successives de la migration clandestine étant de considérer la Tunisie comme un État africain n’ayant aucune appartenance arabe et islamique ».



S.H