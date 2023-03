Rapport GEM : l’environnement entrepreneurial en Tunisie est faible

L'Institut arabe des Chefs d'entreprises (IACE) a présenté mardi 7 mars 2023 lors d’une conférence à la maison de l’entreprise, les résultats du rapport du Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2022-2023) sur la situation entrepreneuriale en Tunisie.

Il en ressort que le score général de l’Indice entrepreneurial national pour la Tunisie est d’environ 3,5 loin de la moyenne de cinq. Notre pays est positionné 47e sur 51 pays dont 22 pays ont obtenu la moyenne. Les scores de sept sur douze critères évalués ont reculé en 2022 par rapport à 2015 alors que les scores tous les critères ont augmenté par rapport à 2012.

Ainsi, on apprend que l’intention entrepreneuriale est passée à 50,7% en 2022 contre 22% en 2012, la facilité de démarrer une entreprise a été évaluée à 44,73% mais sans avoir de données et de point de comparaison par rapport à 2012 ou 2015.

La peur de l'échec au niveau entrepreneuriat a nettement progressé passant de 15% en 2012 à 42,6% dix ans plus tard. Cependant, l’activité entrepreneuriale émergente est passée de 5% à 17% pour cette même période alors que l’activité entrepreneuriale établie a atteint 10% en 2022 contre 4% en 2012.

En ce qui concerne la sortie entrepreneuriale, celle avec arrêt de l'activité est passée de 3% à 7% alors que celle avec continuité de l'activité est passée de 0,5% à 2%, toujours pour cette même décennie.

Le rapport souligne une volonté entrepreneuriale élevée (aversion, intentions, perception de compétences) en Tunisie. Mais, les experts nationaux considèrent que l’environnement entrepreneurial en Tunisie est faible. D’ailleurs, ils recommandent la mise en place de programmes de soutien plus pointus qui encouragent l’activité entrepreneuriale et la préserve à des stages plus matures (favoriser la résilience de l’activité entrepreneuriale émergente). Outre le renforcement du financement entrepreneurial par la facilité d’accès et la disponibilité des fonds ainsi que l’instauration de l’éducation entrepreneuriale à plus jeunes âges (écoles/lycées).

Notons que les enquêtes ont été réalisées par Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dans plusieurs pays. Elles sont effectuées entre avril et juin de chaque année et utilisent deux questionnaires standards fournis par le consortium GEM, avec des entretiens avec 36 experts, appelé National Experts Survey (NES), sélectionnés selon leur savoir-faire et réputation quant aux conditions-cadres pour entreprendre et une enquête appelée Adult Population Survey (APS), auprès d’un échantillon représentatif de 2.000 individus âgés de 18 à 64 ans.

L’étude est réalisée sur deux volets : une enquête auprès des adultes (APS) (Déterminants, Phases et impacts de l'activité entrepreneuriale en Tunisie) et une enquête auprès des Experts Nationaux (NES) sur les conditions de l'activité entrepreneuriale en Tunisie.

Rappelons dans ce cadre que le projet de recherche Global Entrepreneurship Monitor est une évaluation annuelle du niveau national de l'activité entrepreneuriale dans plusieurs pays divers. Il s’agit de la plus importante étude internationale en matière d’entrepreneuriat. Elle est menée chaque année dans plus de soixante pays et a pour objectif d’analyser les activités et attitudes entrepreneuriales de la population durant l’année écoulée.

