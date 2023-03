La vérité sur la découverte de diamants en Tunisie

Imprimer

Dans une déclaration accordée à Shems Fm, hier mardi 7 mars 2023, le représentant du secrétariat général des forces de l’ordre, Ezzedine Jebali a annoncé qu’un citoyen avait découvert un millier de tonnes de pierres précieuses notamment des diamants en 2012, mais que l’ancien ministre de l'Intérieur, Ali Larayedh, a caché la chose. « Une plainte a été déposée contre l’ancien ministre », a-t-il dit.

Avant la plainte, cette affaire a été tout d’abord éventée par l’avocate Wafa Chedly, proche des cercles du pouvoir et très suivies sur les réseaux sociaux. Elle avait affirmé la découverte de mille tonne de diamants dans le jardin d’un citoyen.

Ces déclarations ont suscité la colère et la surprise des Tunisiens, ce qui nous a poussé à chercher le bien fondé de l’histoire :

BN Check a obtenu une copie de l’avis déposé par le citoyen originaire de Sousse le 2 mars 2012. Le document parle de la découverte de quartz dans le jardin de la maison depuis 2008 et non pas de diamants. Le citoyen assure avoir effectué des analyses sur les pierres dans un laboratoire belge qui a confirmé la qualité et le type des pierres. Au début de l'année 2008, il a voulu investir dans ces pierres, mais c’est après la révolution qu’il a décidé d’informer les autorités, pour que l’État tunisien bénéficie de sa découverte.

Le représentant du secrétariat général des forces de l’ordre affirmé qu’il s’agit bien de pierres précieuses trouvé dans le jardin du citoyen or le quartz est une espèce minérale qui n’appartient pas à la liste des pierres précieuses qui sont au nombre de quatre : diamant, rubis, émeraude et le saphir.

BN Check a bien vérifié l’authenticité du document*, et après une enquête menée sur les déclarations du représentant du secrétariat général des forces de l’ordre, qui parle de tonnes de pierres précieuses dont des diamants, on peut dire que ces déclarations sont fausses.

Premièrement parce que le document de l’avis parle de quartz et non pas de diamant. Deuxièmement parce que la production mondiale de diamants (2021) est de 120 039 000 carats, qui se répartit sur deux catégories : production de diamants de qualité gemme : 74 576 000 carats, production de diamants de qualité industrielle : 45 463 000 carats. Le carat est l’unité de mesure de poids des pierres précieuses. Un carat est égal à 1/5 de gramme (200 milligrammes). On ne peut pas parler dans ce cas d'un millier de tonnes de diamant trouvé dans un jardin alors que la production mondiale ne dépasse pas les 120.000.000 carats.

Troisièmement, parce que l'extraction des diamants est une opération assez compliquée. Il faut creuser très profondément dans la terre, utiliser des engins de terrassement et des explosifs et extraire de la terre en très grande quantité pour obtenir cette pierre. Par exemple pour avoir 1 carat de diamant il faut extraire 10 tonnes de roches et minerai, on ne peut pas trouver des milliers de tonnes en creusant son jardin.





Qu'est-ce que le Quartz?

Le quartz est un minéral composé de silicium et d'oxygène, avec une composition chimique de SiO2. C'est le minéral le plus abondant de la croûte terrestre et il résiste aux intempéries chimiques et physiques. Lorsque les roches s'érodent, les matériaux résiduels contiennent généralement du quartz. C'est pourquoi le sable de la plupart des plages du monde est en quartz.

Le quartz est le minéral le plus abondant et le plus répandu trouvé à la surface de la Terre. Il est présent et abondant dans toutes les régions du monde. Il se forme à toutes les températures. Il est abondant dans les roches ignées, métamorphiques et sédimentaires. Il est très résistant aux intempéries mécaniques et chimiques. Cette durabilité en fait le minéral dominant des sommets des montagnes et le principal constituant du sable des plages, des rivières et du désert. Le quartz est omniprésent, abondant et durable. Des gisements exploitables se trouvent dans le monde entier.

Qu'est-ce que le diamant ?

Le diamant est un minéral naturel rare composé entièrement de carbone. Chaque atome de carbone d'un diamant est entouré de quatre autres atomes de carbone et relié à chacun d'eux par de fortes liaisons covalentes - le type de liaison chimique le plus fort. Cet arrangement simple, uniforme et étroitement lié donne l'une des substances les plus durables et les plus polyvalentes connues.

Le diamant est la substance naturelle connue la plus dure. Il est également résistant aux produits chimiques et possède la conductivité thermique la plus élevée de tous les matériaux naturels. Ces propriétés le rendent approprié pour une utilisation comme outil de coupe et pour d'autres utilisations où la durabilité est requise.

Le diamant possède également des propriétés optiques spéciales telles qu'un indice de réfraction élevé, une dispersion élevée et un lustre adamantin. Ces propriétés contribuent à faire du diamant la pierre précieuse la plus populaire au monde et lui permettent d'être utilisé dans des lentilles spécialisées où la durabilité et la performance sont requises.

*BN Check n’a pas publié le document en question parce que la loi tunisienne nous l’interdit.

R.A