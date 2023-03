Alexandre Arrobio : nous sommes attachés à aider la Tunisie

Le représentant résident de la Banque mondiale (BM) en Tunisie, Alexandre Arrobio, a évoqué des inquiétudes au sujet de valeurs opposées au racisme et à la discrimination et auxquelles cette institution était attachée. Il a expliqué que le président de la BM, David Malpass, avait jugé nécessaire d’émettre une note interne réaffirmant ces principes et de rassurer ses collaborateurs.

Invité le 8 mars 2023 par Wassim Ben Larbi à « Expresso » sur Express Fm, Alexandre Arrobio a indiqué que la note interne en question faisait référence à certaines mesures prises par le gouvernement. Il n’y a ni critiques ni condamnations. « Ça se limite à ça. C’est très important pour nous et pour notre staff. Il y a eu des déclarations qui ont été, par la suite, révisées. Il y a eu des inquiétudes dans le pays. Nous avons collecté des informations en Tunisie et auprès de notre personnel. Il a été estimé qu’il était nécessaire de faire une note interne », a-t-il déclaré.





Alexandre Arrobio a indiqué que la publication de la note avait poussé la BM à publier un communiqué afin de clarifier certaines choses. Il a expliqué que des informations avaient été déformées. « La note interne a été déformée. Il a été dit et écrit que la Banque mondiale interrompait ses activités en Tunisie. Il s’agit du point principal. La Banque mondiale n’interrompt pas ses activités en Tunisie ! Nous sommes présents. Nous avons un programme très important et actif. Nous préparons les opérations à venir… Il n’y a pas d’interruption… Nous continuons à travailler avec la Tunisie… Nous sommes attachés à aider la Tunisie », a-t-il insisté.













Alexandre Arrobio a précisé que la Banque mondiale offrait un appui financier, mais aussi du conseil. Il s’agit d’éléments définis en fonction des priorités des gouvernements. Les activités d’appui financier sont appelées « les opérations ». Ceci a lieu à travers le cadre de partenariat. Il s’agit d’un document de planification. « Ce document, ensuite, est présenté au conseil d’administration. Ceci permet de donner des orientations. Nous avons d’un côté nos activités et de l’autre un cadre de planification permettant de guider ces activités sur le moyen terme. Ce qui se passe actuellement, c’est que le dialogue est maintenu. Hier, mes équipes et moi avons eu des échanges avec des représentants du gouvernement et nous continuons à le faire… Ce qui a été mis en pause, c’est la soumission à notre conseil d’administration de ce document de planification et de cette stratégie », a-t-il poursuivi.





Alexandre Arrobio a estimé que la soumission de ce document à la date prévue ne lui aurait pas rendu justice. Il a considéré que le management de la BM avait essayé de faire les choses dans l’ordre. Les débats à la date prévue auraient été brouillés par d’autres préoccupations. Le Cadre de partenariat stratégique en question et qui avait été suspendu par la BM est similaire, selon lui, aux lois de programmation. Il s’agit de textes servant de guide. Il a indiqué que l’absence de ce cadre durant 2022 n’a pas empêché la BM de collaborer avec les autorités tunisiennes. Il a expliqué qu'il n'y avait pas eu de cadre en 2022 en raison d’une série d’événements. Parallèlement, la BM a fourni près d’un milliard de dollars sur les 18 derniers mois dans le cadre de programmes touchant la protection sociale, la sécurité alimentaire ou encore les PME.

« Il y a une session du conseil d’administration dans laquelle on a retiré de l’agenda l’examen de la stratégie Tunisie. Ceci aura lieu dans une séance ultérieure… Nous suivons comment les choses évoluent. Ceci a lieu dans le bon sens et nous en sommes ravis… Il y a eu plusieurs publications (de la présidence de la République, de la présidence du gouvernement ou encore du ministère des Affaires étrangères)… Il y a eu des mesures. Nous avions, déjà, un processus qui était lancé. Nous avons fait allusion à ces mesures… Je tiens à le préciser : ce n’est pas une condamnation… Il y a eu une série de choses qui ont provoqué une réaction telle que les discussions en interne. Nous avons notre comité antiracisme qui était intervenu… Il y a eu des discussions internes et nous avons estimé qu’il était bon d’affirmer des principes, de rassurer les gens et de faire allusion à ces mesures », a-t-il dit.





Alexandre Arrobio a assuré que la BM continuait à collaborer avec la Tunisie. Il a expliqué que plusieurs réunions sont prévues avec les partenaires et les autorités. Il a souligné l’engagement de l’équipe de la Banque mondiale en Tunisie. Il a indiqué que les dirigeants de la BM et lui-même continueront à rassurer les membres de cette équipe mettant l’accent sur la relation historique entre la Tunisie et la Banque mondiale. Il a expliqué que cette institution était fortement impliquée et travaillait en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes. Il a rappelé la signature d'un accord permettant de créer une ligne de crédit au profit des PME. Il a, aussi, évoqué le projet de connexion du réseau d'électricité entre la Tunisie et l'Italie. Il a déclaré que la Banque mondiale allait accompagner la Tunisie dans ce grand projet.

S.G